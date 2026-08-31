В понедельник, 31 августа, министр финансов США Скотт Бессент встретился со своим российским коллегой Антоном Силуановым на саммите G20. Политики обсуждали мирный план Трампа.

Российский чиновник впервые с 2022 присутствует на мероприятии. Об этом сообщает CNBС.

Что известно о встрече?

В городе Эшвилл в штате Северная Каролина 31 августа проходит саммит министров финансов стран G20. В ходе него представители США и России обсуждают возможность завершения войны в Украине.

Журналистка Джули Циркин сообщила в собственных соцсетях, что Бессент вновь подчеркивает мирный план президента Трампа для Украины. Кроме того, представители Вашингтона и Москвы обсуждали экономический рост. Циркин подчеркнула, что это происходит на фоне того, что Кремль умаляет значение переговоров с Украиной.

Министр финансов страны-агрессорки впервые с начала полномасштабного вторжения прилетел на встречу. New York Times напоминает, что Силуанов годами сталкивался с изоляцией со стороны западных коллег на таких встречах.

В 2022 году бывшая министерка финансов США Джанет Л. Еллен вышла с саммита G20 во время выступления виртуально российского чиновника. В 2023 году американская политика обратилась к чиновникам российского минфина на саммите G20 в Индии, обвинив их в убийстве украинцев.

Европейские чиновники выразили протест против присутствия Силуанова. Европейские чиновники угрожали бойкотировать традиционное групповое фото министров, если российский чиновник будет присутствовать на нем. СМИ сообщают, что требованию европейцев.

Отметим, что в понедельник, 31 августа, в Кыргызстане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Во время него Путин встретился с Си Цзиньпином. По сообщениям российских СМИ, главы государств обсуждали дальнейшее сотрудничество между Москвой и Пекином.