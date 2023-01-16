Данилов назвал страну, в которую еще может вторгнуться Россия
Алексей Данилов рассказал, в какую страну еще намерена вторгнуться Россия. Да, в случае наличия ресурсов страна-террористка вряд ли остановится на Украине.
Казахстан может стать следующей страной, в которую Россия может вторгнуться. Об этом во время телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает 24 Канал.
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Казахстан – еще одна мишень России
Данилов считает, что у России будет большое желание захватить Казахстан. Однако пока в этом вопросе оккупанты не слишком активны.
На сегодняшний день Казахстан – это следующая страна, в которую будет иметь большое желание русская современная террористическая группировка для захвата. Но я не могу сказать, что сейчас они слишком активны,
– сказал Данилов.
Россия может повторить полномасштабное вторжение в Украину
- Алексей Данилов убежден, что у России будут попытки совершить "крайний рывок". Поэтому сейчас там и проходят кадровые перестановки.
- По мнению Данилова, Россия может совершить этот "рывок" на годовщину полномасштабного вторжения, поскольку даты для Кремля – это нечто сакральное, или уже в марте.
- Он подчеркнул, что Украина сейчас готовится к новому наступлению. В частности, украинская сторона ежедневно поднимает поставки вооружения с международными партнерами.