Идти в горы опасно: спасатели предупредили о снеголавинной угрозе

В ближайшие дни следует воздержаться от путешествия в горы. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях объявлен третий уровень опасности.

Об этом 19 февраля рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

К теме Облаки по всему государству и облака: прогноз погоды в Украине на 19 февраля.

"В горах сейчас опасно. По данным Укргидрометцентра, 19 – 20 февраля на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В очередной раз напоминаем, что идти в поход при таких погодных условиях крайне опасно! Помните об этом!", – предостерегли спасатели.

Непогода бурлила на Львовщине

Вчера, 18 февраля, во Львовской области фиксировали сильные порывы ветра. Поэтому в регионе падали деревья, а 67 населенных пунктов полностью остались без света. Кроме этого, 37 не имели электроэнергии частично.

"Из-за ветра ветки деревьев из-за пределов охранных зон линий попадают на провода и вызывают повреждение сетей и обесточивание", – сообщили во Львовской ОВА.

Что происходит в Карпатах: последние новости