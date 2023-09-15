"Саньок, ну что, подорвем": в Казани российский военный бросил вблизи детей гранату

В Казани мужчина в военной форме с вышивкой "Z" решил развлечь детишек необычным способом. Он предложил бросить вместе светошумовую гранату прямо во дворе многоэтажки.

Российские телеграмм-каналы публикуют видео, на котором российский "герой" убеждает ребят бросить гранату. Однако и сам военный радовался как маленький ребенок, когда он разорвался.

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Развлечение по-русски

Российский военный в Советском районе Казани решил поиграть с малолетними ребятами. Он имел с собой светлошумовую гранату и предложил бросить ее вместе. Детям оккупант даже дал возможность выдернуть кольцо.

Мы туда, в кусты бросим. Она светошумовая. Будет громко – сигнализация может сработать,

– убеждал детей "герой".

Женщина рядом с мужчиной пыталась запретить это делать. Однако дети согласились и военный сразу начал действовать. "Ветеран СВО" резко выдернул кольцо и бросил впереди себя, вероятно, рядом с многоэтажкой.

Сразу после броска он поднял руки вверх в ожидании момента. Взрывом российский военный был доволен – на его лице сразу растянулась улыбка. Оккупант оказался правым – было громко и включилась сигнализация.

Однако стоящей рядом женщине это не слишком понравилось. И в истерике послала "ветерана СВО" и забросала его тонной бранных слов. В частности, она заявила, что таких, как он, "убивать надо". Мужчина не понял, в чем же он виноват – она же светошумовая. Однако на всякий случай оккупант извинился.

В сети также было опубликовано полное видео инцидента. Осторожно, оно содержащая нецензурную лексику.

Оккупант бросил гранату прямо во дворе: смотрите видео

В России взрываются не только гранаты