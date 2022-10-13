Очередь из грузовиков в Керчи уже видна из космоса

13 октября 2022 , 12:43
Читати новину українською

После взрывов на Крымском мосту в Керчи 12 октября образовалась огромная очередь из грузовиков. Затор виден уже даже из космоса.

Видео с места происшествия опубликовали российские телеграм-каналы. На кадрах видно, что десятки грузовиков стоят в очереди.

К теме Взрыв на Крымском мосту: в ОП опровергли обвинения в сторону Буданова и назвали виновных

Видео якобы сняли на территории аэропорта Войково. Кстати, очередь из грузовиков даже зафиксировали спутники.

В Керчи образовалась огромная очередь из грузовиков: видео

 

Что известно о взрыве на Крымском мосту

  • Около 6 часов утра 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В результате этого повреждения получили железнодорожное и автомобильное полотно. Часть второго вообще упала в воду.
  • Вечером того же дня на уцелевшую часть автомобильного моста начали впускать легковые машины. Грузовики переправляют на паромах.
  • На подъезде к Крымскому мосту образовалась огромная очередь. Россияне пытались бежать с оккупированного полуострова, пока это еще возможно.
  • В России в подрыве переправы обвиняют Украину. Президент Владимир Путин назвал массовые ракетные удары по Украине 10 октября "местью за Керченский мост".
  • Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что к инциденту на мосту причастна Россия. Мол, это проявление внутреннего конфликта между спецслужбами государства-агрессорки.

Смотрите на тему – из-за взрывов на Крымском мосту у врага возникли проблемы с доставкой техники на Юг: видео

 

Автор: Софія Мінджоса