В Керчи раздаются громкие взрывы: оккупанты "маскируют" Крымский мост

Вечер 30 июня оказался для оккупантов во временно оккупированном полуострове несколько неспокойным. Так, в Крыму слышали громкие взрывы.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал. Очевидцы жалуются, что их дома просто "трясет".

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В Керчи слышали взрывы

Так, местные паблики пишут о работе знаменитого русского "пе-ве-о" в Керчи. В то же время в сети сообщают о дыме в районе Керченской паромной переправы и Крымского моста, которые якобы применяются как средства маскировки.

Так, местные жалуются на взрывы в Керчи, по их словам, особенно громко было в Щелкино, там вроде бы "тряслись дома". Очевидцы утверждают об одном попадании, другую ракету якобы сбили.

Особенно весело на Казантипе возле Щелкино,

– пишут они.

В то же время, согласно обнародованной информации, в Феодосии также слышали работу вражеской противовоздушной обороны. Однако никаких официальных сообщений от местных властей пока не обнародовано.

В 21:28 от местных стало известно, что в Щелкино куда-то спешат несколько транспортных средств скорой помощи и спасателей. Предварительно там горит садово-виноградарское общество "Энергетик-2".

Последствия "работы пе-ве-о" в Щелкино: смотрите видео

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Кстати, с утра 29 июня в Крыму внезапно объявили воздушную тревогу. Оккупанты жаловались о ракетной атаке на временно оккупированный полуостров.

Уже через несколько минут в разных частях Крыма слышали взрывы – в частности, в Балаклаве, на мысе Тарханкут, в Сакском районе. Работу ПВО также зафиксировали в Севастополе.