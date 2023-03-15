Во временно оккупированном Крыму снова пылает: на этот раз в Керчи

Утром среды, 15 марта, во временно оккупированной Керчи произошел масштабный пожар. Дым от него виден издалека.

Об этом сообщили очевидцы в местных телеграм-каналах и российских СМИ, а также опубликовали фото и видео события. По их словам, огонь возник на территории бывшего железорудного комбината, пишет 24 Канал.

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Причины пожара неизвестны

Согласно предварительной информации, пожар возник за 2,5 километра от украденного оккупантами судостроительного завода "Залив". О причинах такой чрезвычайной ситуации, ее площади и скольких спасателей отправили бороться с огнем пока неизвестно.

С территории комбината валит густой дым: видео

Известно, что в настоящее время бывший Камыш-Бурунский железорудный комбинат не работает. Однако в сети предполагают, что его территория могла использоваться захватчиками как склад военного оборудования или техники.



Дым от пожара виден издалека / Фото из телеграм-каналов



Пожар возник на территории бывшего железорудного комбината / Фото очевидцев

Горело и в Симферополе

Отметим, что предыдущий пожар во временно оккупированном Крыму возник накануне утром 14 марта. Он произошел на большом складе и распространился на площади 1000 квадратных метров. Чтобы ликвидировать огонь, прибыли около 30 спасателей и 7 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших не было.



Пожар в Симферополе 14 марта / фото МЧС России

Предыдущие пожары в Крыму