В КГВА сказали, какими ракетами россияне атаковали Киев и сколько их было

Утром Россия атаковала Киев ракетами разных типов. Городские власти сообщили детали атаки.

Около 07:00 утра по всей Украине была объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. В Киеве раздалась серия взрывов. В КГВА рассказали, чем именно враг атаковал украинскую столицу, сообщает 24 Канал.

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Чем оккупанты били по Киеву

Так, в администрации уточнили, что оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву.

Вероятно, враг применил аэробаллистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа "Искандер"/KN-23. В результате этого удара зафиксировано падение обломков в трех районах города.

Так, в Голосеевском районе повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба с последующей разгерметизацией, загорелись 5 автомобилей. По другому адресу поврежден фасад офисного здания. Там возник пожар, и произошло разрушение на пятнадцатом этаже.

В Соломенском – пожар в нежилой застройке, его ликвидировали. В Шевченковском районе – пожар на территории нежилой застройки.

По данным Виталия Кличко, известно о 7 раненых, погибших нет. Впрочем, в КГВА пишут, что в Голосеевском районе погиб один человек.