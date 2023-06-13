Образовался водопад: в Киеве произошел прорыв трубы на мосту Патона

В Киеве днем 13 июня произошел масштабный прорыв трубопровода на мосту Патона. В результате на месте прорыва появился водопад.

В КГГА отметили, что коммунальщики оперативно локализовали место утечки. В настоящее время идет подготовка к проведению ремонтных работ на мосту.

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В Киеве на мосту Патона обнаружили водопад

В сети очевидцы выложили видео, где видно, как под мостом Патона течет вода. В то время на мостовом переходе находилось довольно много автомобилей

Под мостом Патона образовался водопад / Видео из телеграм-канала "Киев INFO"

Впоследствии в Киевской городской госадминистрации рассказали, что подрыв произошел в результате гидравлических испытаний тепловых магистралей. В этой трубе коммунальщики обнаружили повреждение.

В КГГА также добавили, что гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону. В настоящее время повреждения будут ликвидировать верхолазы.

Ранее в Киеве были затопления из-за непогоды

Украинскую столицу вечером 10 июня накрыла настоящая непогода. В Киеве шел грозовой дождь, иногда люди слышали гром. Кроме того, в городе также падал град.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сильный ливень в Киеве вызвал подтопление участков дорог в разных районах города. Дорожные службы пытались устранить последствия непогоды.

В конце концов, с прекращением дождя в столице сошла вода и возобновили движение на нескольких участках дороги. Гидротехнические службы работали и дежурили по всем районам Киева.

Гидравлические испытания – это проверка трубопроводов на прочность и плотность подачи воды под повышенным давлением. Эти работы помогают найти слабые места на трубопроводах и своевременно провести ремонтные работы и подготовить теплосети к усиленной работе зимой.