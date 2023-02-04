В Киеве попрощались с Алексеем "Львом" Кисилишиным – защитником "Азовстали"

В пятницу, 3 февраля, в Киеве простились с известным в Мариуполе зоозащитником и ветеринаром, бойцом "Азова" Алексеем Кисилишиным с позывным "Лев".

Алексей сражался в полку "Азов" еще с 2014 года. После службы Алексей открыл в Мариуполе приют для диких животных, он любил их, особенно ползучих, пишет 24 Канал.

Читайте также Во Львове попрощались с американским добровольцем Дэниелом Свифтом

Что известно о военном

Когда началось полномасштабное вторжение, Алексей Кисилишин был в Мариуполе, где принял бой вместе с собратьями и папой.



Церемония прощания / Фото Валентины Полищук

К сожалению, все животные Алексея в том числе и три собаки породы кане-корсо погибли. Но находясь уже на "Азовстале", когда было мало еды, во взрывы авиабомб он вылезал в город и спасал животных. Делился своей пищей, но каждый раз животные погибали под завалами вместе с другими собратьями,

– рассказала подруга семьи.

В ночь на 29 июля в Еленовской колонии произошло массовое убийство военнопленных: погибли 53 украинских защитника. Среди них был и Алексей.

Прощание с Алексеем Кисилишиным / Фото Валентины Полищук

Сильнее животных Алексей Кисилилшин любил только Украину и Мариуполь, отмечают его родные.

Простились с воином на Байковом кладбище в Киеве.

Что известно о военном / Фото Валентины Полищук

В Киеве простились с защитником "Азовстали": смотрите фото

Что известно о теракте в Оленовке