В Киеве раздалась серия взрывов, есть падение обломков

Вечером 23 мая в Киеве были слышны взрывы. Работает ПВО по российским "Шахедам".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственного журналиста. В области, к слову, также работает ПВО.

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Что известно о взрывах в Киеве

Атака "Шахедов" на Киевскую область началась примерно в 21:36. Впоследствии они достигли Киева – там воздушную тревогу объявили в 21:54.

Уже в 21:59 в столице было шумно. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что работает ПВО и призвал находиться в безопасных местах.

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Впоследствии он сообщил, что в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА на открытой территории.

В результате этого повреждены 4 авто и окна здания. Прошло без возгорания и пострадавших.

БпЛА еще заходят на столицу. В городе работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!

– призвал также мэр Кличко.

После этого в Киеве слышали новые взрывы – примерно в 22:09 и 22:16.