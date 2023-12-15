Ракетная атака на Киев: в столице детей не пустили в укрытие, потому что они были с собакой

14 декабря в столице несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Во время одного из них двое детей не смогли попасть в укрытие, потому что их туда просто не пустил охранник.

Кричащий случай произошел в одной из школ в Святошинском районе Киева. Там двое детей не смогли укрыться в безопасном месте, пока россияне атаковали Украину ракетами.

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Все из-за собаки

Киевская городская прокуратура уже приступила к изучению этого инцидента. Она начала расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, находившихся в опасном для жизни состоянии.

Следствию удалось выяснить, что 14 декабря примерно в 16:20 во время воздушной тревоги, объявленной из-за ракетной атаки по столице, 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в укрытию одной из школ. Впрочем, охранник, увидев, что дети были с собакой, не пустил их.

Как сообщают СМИ, мальчик и девочка отказались покидать собачку на улице. Дети рассказали об этой ситуации своей маме. Женщина приехала разбираться в школу. Директор учебного заведения объяснила, что охранник не мог поступить иначе, потому что у других школьников могла быть аллергия на собак.

В Киеве из-за закрытого укрытия погибли люди

: За данным СМИ, детей зовут Богдан и Александра. В прошлом году их отец Юрий Овчинников погиб в Запорожской области в составе ССО "Азов".

В июне 2023 года Россия нанесла ракетный удар по Киеву. От падения обломков ракеты погибли 3 человека: 33-летняя женщина, 34-летняя мать и ее 9-летняя дочь.

Оказалось, что после того, как раздался сигнал воздушной тревоги, они не смогли попасть в укрытие местной поликлиники в Деснянском районе. Оно было закрыто. По словам очевидцев, охранник закрылся внутри и вдобавок находился в состоянии алкогольного опьянения.

После этого трагического инцидента прокуратура начала расследование, а городские власти провели проверку укрытий на их пригодность к использованию.