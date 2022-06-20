В Киеве для водителей открыли движение по мостам Метро и Патона: где запустят автобусы

Движение для водителей по мостам Патона и Метро открыли в Киеве. В КГГА рассказали, где будут запущены автобусы и троллейбусы.

Теперь для автомобильного сообщения левого и правого берегов работают пять мостов: Дарницкий, Северный, Южный, Метро и Патона. Об этом сообщают в КГГА 20 июня.

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Список автобусных и троллейбусных маршрутов через Патона

Мостом Патона организовали 4 автобусных и 2 троллейбусных маршрута общественного транспорта.

Автобусные маршруты:

№ 51 станция метро "Красный Хутор" - станция метро "Лыбидская".

№ 55 "Дарницкая площадь – станция метро "Дворец Спорта".

№ 115 "Контрактовая площадь – Дом культуры".

№118 станция метро "Черниговская" – станция метро "Политехнический институт".

Троллейбусные маршруты:

№ 43 "Дарницкая площадь – Кибцентр".

№ 50 улица Милославская – станция метро "Лыбидская".

Также КГГА сообщила о возобновлении троллейбусного маршрута №36, курсирующего от улицы Северной до станции метро "Святошин".

С перечнем актуальных маршрутов можно ознакомиться по ссылке .

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Городские власти призывают водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также пропускать машины "скорой", полицию, спасателей и авто с гуманитарными грузами.

17 июня в государственной администрации сообщили, что в Киеве усиливают соблюдение режима тишины . Поручение предусматривает запрет на зрелища с использованием пиротехнических изделий, громкое пение, трансляцию развлекательной музыки с использованием аппаратуры и т.д. Ведь в условиях войны вышеуказанные действия оказывают негативное влияние на психоэмоциональное состояние жителей Киева.

Также городские власти столицы предупредили водителей, что в городе возобновили плату за парковку . Поэтому за неправильную парковку машину будут забирать на штрафплощадку. Исключение лишь нарушение правил во время воздушной тревоги. Обратите внимание, что парковка в Киеве платна по будням с 8:00 до 22:00. В остальное время в будни и выходные услуга бесплатная. Сервис безналичной оплаты парковки снова работает в приложении "Киев Цифровой".

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