В Киеве столкнулись автомобиль и автобус: есть жертвы, среди пострадавших – дети

В Голосеевском районе Киева 11 января произошла смертельная авария. Автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Среди пострадавших – 4-летний мальчик. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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В Киеве произошло смертельное ДТП

Около 18:30 в Голосеевском районе столицы столкнулись минивэн Hyundai и автобус Mercedes. Как сообщили в полиции, 68-летний мужчина автомобиля, двигаясь по Столичному шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

В результате лобового столкновения водитель Hyundai и пассажирка погибли на месте ДТП. Столкновение было настолько сильным, что деблокировать погибших пришлось с помощью гидравлических инструментов. В салоне автомобиля также был 4-летний мальчик. В результате столкновения он получил различные телесные повреждения и был госпитализирован.

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Известно, что в автобусе находилось 7 пассажиров – среди них есть пострадавшие. Так, в больницу госпитализировали 3 человека, среди которых – 6-летний ребенок. Пока никаких деталей о состоянии пострадавших не сообщали.

В общем, в результате аварии пострадали 4 человека, среди которых двое детей. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее в Киеве на Выдубичах грузовик протаранил забор и упал с моста. В ГСЧС сообщили, что водителю стало плохо, он не справился с управлением и протаранил забор. К счастью, мужчина не получил серьезных травм.