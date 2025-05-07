В Киеве есть пострадавшие после ночной атаки

В ночь на 7 мая россияне били по столице. К сожалению, в Киеве пострадали и взрослые, и дети.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко. Смотрите также Угроза "Шахедов" и баллистики: в каких областях Украины воздушная тревога Сколько людей пострадало в Киеве 7 мая В 5:56 мэр столицы сообщил о первых раненых в Киеве. 6 жителей столицы пострадали в результате атаки врага на Киев. Из них четверо детей. Трех пострадавших медики госпитализировали, трем – оказали помощь на месте,

– говорится в его сообщении.