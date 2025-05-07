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24 Канал Новости Украины В Киеве есть пострадавшие после ночной атаки
7 мая, 06:06
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В Киеве есть пострадавшие после ночной атаки

Ирина Чеботникова

В ночь на 7 мая россияне били по столице. К сожалению, в Киеве пострадали и взрослые, и дети.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко.

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Сколько людей пострадало в Киеве 7 мая

В 5:56 мэр столицы сообщил о первых раненых в Киеве.

6 жителей столицы пострадали в результате атаки врага на Киев. Из них четверо детей. Трех пострадавших медики госпитализировали, трем – оказали помощь на месте, 
– говорится в его сообщении.

 