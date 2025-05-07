7 мая, 06:06
В Киеве есть пострадавшие после ночной атаки
В ночь на 7 мая россияне били по столице. К сожалению, в Киеве пострадали и взрослые, и дети.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко.
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Сколько людей пострадало в Киеве 7 мая
В 5:56 мэр столицы сообщил о первых раненых в Киеве.
6 жителей столицы пострадали в результате атаки врага на Киев. Из них четверо детей. Трех пострадавших медики госпитализировали, трем – оказали помощь на месте,
– говорится в его сообщении.