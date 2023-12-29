В Киеве горит склад на площади до 3 000 квадратов: много раненых, люди под завалами

Российская армия 29 декабря массированно обстреляла Киев ракетами. В результате атаки пострадало складское помещение и было много раненых.

Кроме того, там пока люди также находятся под завалами. На месте уже работают спасательные службы.

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В Киеве загорелся склад после российской атаки

Виталий Кличко также сказал , что тело одного погибшего извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе столицы. До этого спасатели освободили из-под завалов троих пострадавших. Их госпитализировали медики.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки ракет повредили складское помещение в Шевченковском районе столицы. В конце концов, стало известно, что там под завалами находятся люди.

Ориентировочно три человека под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе. Трех человек получили,

– написал он.

Кличко также отметил, что поисково-спасательная операция там продолжается.

Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в Подольском районе горит склад на площади ориентировочно 3000 квадратных метров. По его словам, там много раненых, общее количество уточняется.

Он также рассказал, что сейчас производится поиск пострадавших на месте попадания в украинской столице.

Враг массированно обстрелял Киев