В Киеве горит склад на площади до 3 000 квадратов: много раненых, люди под завалами
Источник:Виталий Кличко
Российская армия 29 декабря массированно обстреляла Киев ракетами. В результате атаки пострадало складское помещение и было много раненых.
Кроме того, там пока люди также находятся под завалами. На месте уже работают спасательные службы.
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В Киеве загорелся склад после российской атакиОбратите внимание! Виталий Кличко также сказал, что тело одного погибшего извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе столицы. До этого спасатели освободили из-под завалов троих пострадавших. Их госпитализировали медики.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки ракет повредили складское помещение в Шевченковском районе столицы. В конце концов, стало известно, что там под завалами находятся люди.
Ориентировочно три человека под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе. Трех человек получили,
– написал он.
Кличко также отметил, что поисково-спасательная операция там продолжается.
Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в Подольском районе горит склад на площади ориентировочно 3000 квадратных метров. По его словам, там много раненых, общее количество уточняется.
Он также рассказал, что сейчас производится поиск пострадавших на месте попадания в украинской столице.
Враг массированно обстрелял Киев
- Россияне утром 29 декабря запустили по Украине крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В результате воздушная тревога началась по всей территории Украины.
- Уже в 7:30 в Киеве раздались мощные звуки взрывов. Мэр Виталий Кличко рассказал, что работала украинская противовоздушная оборона по враждебным объектам.
- Впоследствии стало известно, что в нескольких районах Киева вспыхнули пожары. В КМВА сообщали о возгорании многоэтажки, а также о пожаре в складских помещениях.
- Кроме того, далее стало известно и раненых в Киеве. Известно, что 7 человек госпитализированы в больницу, однако количество пострадавших может увеличиться, так как еще проводятся спасательные работы.