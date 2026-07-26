В Киеве гремят взрывы: на столицу летела враждебная баллистика

После полуночи 26 июля вражеские войска атаковали столицу Украины баллистикой. Местные слышали ряд взрывов.

Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

Что известно о взрывах столицы?

Около 00:20 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для ряда регионов.

Уже через несколько минут стало известно о пусках баллистики через Черниговщину в направлении Киева.

В 00:24 в столице гремели первые взрывы. Местные паблики сообщали об ударе, по меньшей мере, 5 вражеских ракет после объявления воздушной тревоги.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Шевченковском районе обломки упали на 18-этажку, вызвав пожар на уровне 7 – 8 этажей.

В Соломенском районе загорелось нежилое здание, а в Деснянском – автомобили на парковке. Экстренные службы уже направляются на места происшествия.

Где звучит воздушная тревога: смотрите на карте

Важно! Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывах и других важных сообщениях можно в телеграмм-канале 24 Канала.

Напомним, 24 июля президент Владимир Зеленский предупреждал украинцев об угрозе вражеского массированного обстрела. Мол, россияне уже приготовили вооружение для атаки на Украину.