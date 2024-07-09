В Киеве и части областей объявляли воздушную тревогу

Днем 9 июля во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. В частности, тревога тогда дошла до столицы.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

Смотрите также Ракетная атака, удар по "Охматдету", Зеленский в Польше: хронология 866 ​​дня войны