В Киеве и части областей объявляли воздушную тревогу

9 июля 2024, 18:00
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Днем 9 июля во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. В частности, тревога тогда дошла до столицы.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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18:14, 09 июля

По областям объявили отбой воздушной тревоги.

"Отбой ракетной опасности", – сообщили украинцам в ПС.

18:08, 09 июля

Ракетная опасность для областей, где объявлена воздушная тревога, сохраняется! Оставайтесь в укрытиях,
– говорится в сообщении ПС.

18:01, 09 июля

Угроза применения баллистического вооружения с востока!,
– написали в Воздушных силах.

18:00, 09 июля


В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу / Скриншот 24 Канала

17:57, 09 июля

В Киеве и ряде областей раздаются сигналы воздушной тревоги.

Автор: Ірина Марціяш