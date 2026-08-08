В Киеве и Днепре были слышны взрывы: идет атака БпЛА противника

Ударные дроны противника провели атаку на Киев ночью 8 августа, а также на Днепр. В обоих городах раздалась серия взрывов.

ПВО активно вела борьбу с вражескими дронами. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

Что известно об атаке российских БпЛА на украинские города 8 августа?

Ближе к 1 часу ночи 8 августа в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы в это время сообщали о наличии вражеских беспилотников в небе над различными областями.

Наибольшая опасность возникла для Киева и Днепра. В столице страны прогремели взрывы на окраине, в Днепре ряд громких звуков раздался непосредственно в городе.

На момент публикации местные власти еще не предоставляли информации о последствиях обстрела со стороны российской армии. Атака БпЛА на Украину продолжается.

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Добавим, что предыдущий воздушный удар по Киеву был нанесен 5 августа. Россия тогда применила 24 баллистические ракеты, 4 ракеты типа "Циркон" или "Оникс" и 115 ударных беспилотников, значительная часть которых была реактивными. Что касается Днепра, то там взрывы слышали буквально накануне, 7 августа – россияне в очередной раз провели атаку на склады логистической компании.