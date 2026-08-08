ППО активно працювала проти ворожих дронів. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку БпЛА Росії на українські міста 8 серпня?

Ближче до 1 ночі 8 серпня у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили у цей час повідомляли про наявність ворожих безпілотників у небі над різними областями.

Найбільша небезпека виникла для Києва та Дніпра. У столиці країни прогриміли вибухи на околиці, у Дніпрі низка гучних звуків лунала безпосередньо у місті.

На момент публікації місцева влада ще не надавала інформації про наслідки обстрілу російської армії. Атака БпЛА на Україну триває.

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Додамо, що попередній повітряний удар по Києву був 5 серпня. Росія тоді застосувала 24 балістичні ракети, 4 ракети типу "Циркон" чи "Онікс" та 115 ударних безпілотників, значна частина яких була реактивною. Щодо Дніпра, то там вибухи чули буквально у переддень, 7 серпня – росіяни вкотре атакували склади логістичної компанії.