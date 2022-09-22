В Киеве и многих областях – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

Россияне продолжают производить ракеты по территории Украины. Опасность воздуха состоит в ряде центральных и восточных областей.

По состоянию на 17:30 сирены на территории 13 областей. Во второй раз за день ракетная опасность в Киевской, Житомирской и Винницкой областях. По состоянию на 17.36 начали объявлять отбой.

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В 17.40 ракетная опасность сохранялась еще в Сумской области. Кроме этого, непрерывно с 4 апреля есть угроза обстрелов в Луганской области.