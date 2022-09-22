Станом на 17:30 сирени ракетна небезпека є на території 13 областей. Вдруге за день ракетна небезпека є у Київській, Житомирській та Вінницькій областях. Станом на 17:36 почали оголошувати про відбої.

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О 17:40 ракетна небезпека зберігалася ще у Сумській області. Крім цього, безперервно з 4 квітня є загроза обстрілів на Луганщині.

Ракетні обстріли України

Печенізький селищний голова Олександр Гусаров повідомив, що ворог 22 вересня атакував об'єкт критичної інфраструктури. Раніше окупанти били по дамбі. Це загрожує затопленню населених пунктів.

Вранці 22 вересня від російських ракет також постраждало Запоріжжя. Місцеві мешканці повідомляли, що після влучань над містом здійнявся дим. В окремих районах міста були проблеми зі світлом.

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Російські вбивці двічі за 21 вересня атакували Дніпропетровщину. Вони влучили по Синельниківському району. Відомо, що ворог завдав руйнувань інфраструктурному об'єкту та сільгосппідприємству. За попередньою інформацією, людських жертв немає.

Щодо Нікопольського району, то тут окупанти обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади. Вони вбили одну людину та поранили двох.

Зверніть увагу – що відомо про російський обстріл Дніпропетровщини: дивіться відео