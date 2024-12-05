В Киеве и нескольких областях объявили тревогу: Россия атакует ракетами

5 декабря 2024, 07:25
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Автор: Ирина Марцияш

Утром 5 декабря в столице и ряде областей Украины начали звучать сирены воздушной тревоги. Известно, что тревога связана с ракетной опасностью

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем находиться в безопасных местах к отбою воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

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07:35, 05 декабря

Ракета продолжает движение в юго-западном направлении.

07:32, 05 декабря

В Воздушных силах подчеркнули: "Чернигов в укрытие".

07:31, 05 декабря

Где сейчас воздушная тревога

07:29, 05 декабря

Ракета на Черниговщине в направлении Чернигова.

07:26, 05 декабря

Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога.

07:24, 05 декабря

Киевская область - ракетная опасность.

07:23, 05 декабря

В Киеве объявлена воздушная тревога.

07:21, 05 декабря

Черниговская, Сумская области - ракетная опасность.

 