В Киеве и нескольких областях объявили тревогу: Россия атакует ракетами
Утром 5 декабря в столице и ряде областей Украины начали звучать сирены воздушной тревоги. Известно, что тревога связана с ракетной опасностью
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем находиться в безопасных местах к отбою воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
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Ракета продолжает движение в юго-западном направлении. В Воздушных силах подчеркнули: "Чернигов в укрытие". Ракета на Черниговщине в направлении Чернигова. Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога. Киевская область - ракетная опасность. В Киеве объявлена воздушная тревога. Черниговская, Сумская области - ракетная опасность.
Где сейчас воздушная тревога
Ракета продолжает движение в юго-западном направлении.
В Воздушных силах подчеркнули: "Чернигов в укрытие".
Ракета на Черниговщине в направлении Чернигова.
Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога.
Киевская область - ракетная опасность.
В Киеве объявлена воздушная тревога.
Черниговская, Сумская области - ракетная опасность.