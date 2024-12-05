В Киеве и нескольких областях объявили тревогу: Россия атакует ракетами

Утром 5 декабря в столице и ряде областей Украины начали звучать сирены воздушной тревоги. Известно, что тревога связана с ракетной опасностью

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем находиться в безопасных местах к отбою воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

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