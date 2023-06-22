В Киеве и нескольких областях раздалась воздушная тревога: враг атаковал ракетами Х-22
В Киеве и ряде областей Украины после полуночи раздалась воздушная тревога. Российские военные атаковали нашу страну ракетами типа Х-22.
Сначала сирены предупреждали об угрозе жителей Киева. Спустя считанные минуты карта воздушных тревог резко "покраснела". Вероятно, россияне выпустили ракеты Х-22. Спустя почти час пошли отбои.
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Что известно о ракетной угрозе01:57 Карта воздушных тревог начала "зеленеть". По состоянию на 02:06 практически по всей территории Украины не существовало ракетной угрозы. В то же время сохранялась вероятность ударов "Шахедами". В частности, на севере.01:43 Monitor пишет: "Предварительно пуск ракет Х-22 / фальш-целей в направлении Запорожской / Днепропетровской областей с акватории Азовского моря".01:35 Воздушные силы ВСУ: "Вражеская стратегическая авиация приближается к акватории Азовского моря".01:32 В Воздушных силах отметили, что существует угроза атаки дронами-камикадзе по Черниговской и Сумской областях.01:19 Воздушные силы предупреждают, что в сторону государственной границы Украины с Востока двигаются 4 Ту-22м3.01:10 в Monitor сообщили, что в Кривом Роге раньше слышали взрывы. По состоянию на эту минуту, тихо. Сообщается, что это была работа не Х-22, а баллистики.
01:04 Поступила информация, что взрывы прогремели в Кировоградской области.
Тем временем в Воздушных силах предупредили жители северных, южных, а также восточных областей о возможной атаке баллистики.01:02 Сирены запустили для жителей Киевской, Одесской, Сумской, Донецкой областей.01:01 Об опасности с неба предупредили жителей Запорожской, Николаевской, Днепропетровской областей. В мониторинговом канале Monitor отметили, что "скорее всего, ракеты Х-22". Несколько минут до этого сообщалось, что цель движется на Кривой Рог.01:00 СМИ сообщают, что в Харькове услышали звуки взрывов.00:59 Сирены начали выть в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях.00:57 Воздушную тревогу объявили жителям Киева.
Существовала угроза атаки Х-22
В Воздушных силах в 23.34 сообщили украинцев об очередной угрозе с неба. По имеющейся информации, с аэродрома Шайковка взлетели два стратегических бомбардировщика Ту-22м3.
Зафиксирован взлет двух стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области России,
– написали в Воздушных силах.
В мониторинговом канале Monitor отметили, что на 00:00 22 июня:
- два самолета Ту-22м3 фиксируют в воздухе в пределах Западного региона России;
- не поступала информация о запуске дронов-камикадзе;
- периодически активна тактическая авиация врага вдоль побережья Азовского моря.