В Киеве и нескольких областях раздалась воздушная тревога: враг атаковал ракетами Х-22

В Киеве и ряде областей Украины после полуночи раздалась воздушная тревога. Российские военные атаковали нашу страну ракетами типа Х-22.

Сначала сирены предупреждали об угрозе жителей Киева. Спустя считанные минуты карта воздушных тревог резко "покраснела". Вероятно, россияне выпустили ракеты Х-22. Спустя почти час пошли отбои.

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Что известно о ракетной угрозе

Карта воздушных тревог начала "зеленеть". По состоянию на 02:06 практически по всей территории Украины не существовало ракетной угрозы. В то же время сохранялась вероятность ударов "Шахедами". В частности, на севере.Monitor пишет: "Предварительно пуск ракет Х-22 / фальш-целей в направлении Запорожской / Днепропетровской областей с акватории Азовского моря".Воздушные силы ВСУ: "Вражеская стратегическая авиация приближается к акватории Азовского моря".В Воздушных силах отметили, что существует угроза атаки дронами-камикадзе по Черниговской и Сумской областях.Воздушные силы предупреждают, что в сторону государственной границы Украины с Востока двигаются 4 Ту-22м3.в Monitor сообщили, что в Кривом Роге раньше слышали взрывы. По состоянию на эту минуту, тихо. Сообщается, что это была работа не Х-22, а баллистики.

01:04 Поступила информация, что взрывы прогремели в Кировоградской области.

Тем временем в Воздушных силах предупредили жители северных, южных, а также восточных областей о возможной атаке баллистики.

Существовала угроза атаки Х-22

Сирены запустили для жителей Киевской, Одесской, Сумской, Донецкой областей.Об опасности с неба предупредили жителей Запорожской, Николаевской, Днепропетровской областей. В мониторинговом канале Monitor отметили, что "скорее всего, ракеты Х-22". Несколько минут до этого сообщалось, что цель движется на Кривой Рог.СМИ сообщают, что в Харькове услышали звуки взрывов.Сирены начали выть в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях.Воздушную тревогу объявили жителям Киева.

В Воздушных силах в 23.34 сообщили украинцев об очередной угрозе с неба. По имеющейся информации, с аэродрома Шайковка взлетели два стратегических бомбардировщика Ту-22м3.

Зафиксирован взлет двух стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области России,

– написали в Воздушных силах.

В мониторинговом канале Monitor отметили, что на 00:00 22 июня: