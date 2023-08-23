В Киеве и нескольких областях была воздушная тревога: россияне имитировали пуски "Калибров"

23 августа 2023, 16:56
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В Киеве и нескольких областях днем 23 августа звучал сигнал воздушной тревоги. Это произошло из-за того, что оккупанты запустили ракеты по территории нашего государства.

В настоящее время опасность представляет для Севера и Юга Украины. 24 Канал призывает немедленно пройти в укрытие, ведь это может сохранить вам жизнь.

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Что известно о воздушной тревоге

18:08 В областях прозвучали отбои воздушной тревоги.17:39 Отбои тревог раздались в Николаевской и Херсонской областях.17:38 В Киевской городской военной администрации сообщили о движении российских ракет с юга в северном направлении. Там подчеркнули, что это вероятно "Калибры", поэтому нужно находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.17:29 В мониторинговом телеграм-канале Monitor сообщили, что цели двигаются в направлении Черкасской области. Предварительно, это ракеты типа "Калибр" из Черного моря.17:19 Воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Донецкой областях. Там тоже ракетная опасность.17:12 Воздушные силы сообщили о скоростных целях, вероятно, крылатых ракетах, в направлении Кировоградской области из Николаевской.

17:06 В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях Украины:

  • Киевская;
  • Житомирская;
  • Винницкая;
  • Черкасская;
  • Кировоградская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Днепропетровская;
  • Полтавская;
  • Сумская;
  • Черниговская;
  • Луганская;
  • город Киев;
  • АР Крым.


Воздушная тревога 23 августа / Скриншот 24 Канала

16:58 В Воздушных силах отметили, что, вероятно, оккупанты пустили по Украине ракеты типа "Калибр". Поэтому призвали немедленно пройти  в укрытие.16:55 Воздушные силы объявили тревогу в северных и южных областях. Также из-за ракетной опасности. 16:50 В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности для Херсонской и Николаевской областей. Там призвали немедленно направляться в укрытие.

Правила поведения во время тревоги, которые следует помнить

  • Как только вы услышали сигнал воздушной тревоги, нужно немедленно направляться в укрытие. Ведь есть опасность не только прямого попадания, но и ударной волны, от которой часто страдают или гибнут люди.
  • Если в помещении нет укрытия, следует пользоваться правилом "двух стен", а также находиться подальше от окон и дверей. В любом случае нельзя во время тревоги выходить на балкон.
  • Однако если укрытия нет рядом, то можно спрятаться и в собственном доме. В таком случае лучшими вариантами будут ванная, туалет или коридор.

Автор: Владислав Кравцов