В Киеве и нескольких областях была воздушная тревога: россияне имитировали пуски "Калибров"
23 августа 2023, 16:56Читати новину українською
В Киеве и нескольких областях днем 23 августа звучал сигнал воздушной тревоги. Это произошло из-за того, что оккупанты запустили ракеты по территории нашего государства.
В настоящее время опасность представляет для Севера и Юга Украины. 24 Канал призывает немедленно пройти в укрытие, ведь это может сохранить вам жизнь.
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Что известно о воздушной тревоге18:08 В областях прозвучали отбои воздушной тревоги.17:39 Отбои тревог раздались в Николаевской и Херсонской областях.17:38 В Киевской городской военной администрации сообщили о движении российских ракет с юга в северном направлении. Там подчеркнули, что это вероятно "Калибры", поэтому нужно находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.17:29 В мониторинговом телеграм-канале Monitor сообщили, что цели двигаются в направлении Черкасской области. Предварительно, это ракеты типа "Калибр" из Черного моря.17:19 Воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Донецкой областях. Там тоже ракетная опасность.17:12 Воздушные силы сообщили о скоростных целях, вероятно, крылатых ракетах, в направлении Кировоградской области из Николаевской.
17:06 В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях Украины:
- Киевская;
- Житомирская;
- Винницкая;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Днепропетровская;
- Полтавская;
- Сумская;
- Черниговская;
- Луганская;
- город Киев;
- АР Крым.
Воздушная тревога 23 августа / Скриншот 24 Канала
Правила поведения во время тревоги, которые следует помнить
- Как только вы услышали сигнал воздушной тревоги, нужно немедленно направляться в укрытие. Ведь есть опасность не только прямого попадания, но и ударной волны, от которой часто страдают или гибнут люди.
- Если в помещении нет укрытия, следует пользоваться правилом "двух стен", а также находиться подальше от окон и дверей. В любом случае нельзя во время тревоги выходить на балкон.
- Однако если укрытия нет рядом, то можно спрятаться и в собственном доме. В таком случае лучшими вариантами будут ванная, туалет или коридор.