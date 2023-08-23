В Киеве и нескольких областях была воздушная тревога: россияне имитировали пуски "Калибров"

В Киеве и нескольких областях днем 23 августа звучал сигнал воздушной тревоги. Это произошло из-за того, что оккупанты запустили ракеты по территории нашего государства.

В настоящее время опасность представляет для Севера и Юга Украины. 24 Канал призывает немедленно пройти в укрытие, ведь это может сохранить вам жизнь.

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Что известно о воздушной тревоге

В областях прозвучали отбои воздушной тревоги.Отбои тревог раздались в Николаевской и Херсонской областях.В Киевской городской военной администрации сообщили о движении российских ракет с юга в северном направлении. Там подчеркнули, что это вероятно "Калибры", поэтому нужно находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.В мониторинговом телеграм-канале Monitor сообщили , что цели двигаются в направлении Черкасской области. Предварительно, это ракеты типа "Калибр" из Черного моря.Воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Донецкой областях. Там тоже ракетная опасность.Воздушные силы сообщили о скоростных целях, вероятно, крылатых ракетах, в направлении Кировоградской области из Николаевской.

17:06 В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях Украины:

Киевская;

Житомирская;

Винницкая;

Черкасская;

Кировоградская;

Николаевская;

Херсонская;

Днепропетровская;

Полтавская;

Сумская;

Черниговская;

Луганская;

город Киев;

АР Крым.



Воздушная тревога 23 августа / Скриншот 24 Канала

Правила поведения во время тревоги, которые следует помнить

Как только вы услышали сигнал воздушной тревоги, нужно немедленно направляться в укрытие. Ведь есть опасность не только прямого попадания, но и ударной волны, от которой часто страдают или гибнут люди.

Если в помещении нет укрытия, следует пользоваться правилом "двух стен", а также находиться подальше от окон и дверей. В любом случае нельзя во время тревоги выходить на балкон.

Однако если укрытия нет рядом, то можно спрятаться и в собственном доме. В таком случае лучшими вариантами будут ванная, туалет или коридор.

В Воздушных силах отметили, что, вероятно, оккупанты пустили по Украине ракеты типа "Калибр". Поэтому призвали немедленно пройти в укрытие.Воздушные силы объявили тревогу в северных и южных областях. Также из-за ракетной опасности.В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности для Херсонской и Николаевской областей. Там призвали немедленно направляться в укрытие.