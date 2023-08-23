Наразі небезпека становить для Півночі та Півдня України. 24 Канал закликає негайно прямувати в укриття, адже це може зберегти вам життя.

Дивіться також Росіяни вдарили по дитсадку в Херсоні: деталі жахливої атаки

Що відомо про повітряну тривогу