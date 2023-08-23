Наразі небезпека становить для Півночі та Півдня України. 24 Канал закликає негайно прямувати в укриття, адже це може зберегти вам життя.

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Що відомо про повітряну тривогу

18:08 В областях пролунали – відбої повітряної тривоги.

17:39 Відбої тривог пролунали у Миколаївській та Херсонській областях.

17:38 У Київській міській військовій адміністрації повідомили про рух російських ракет з півдня в північному напрямку. Там наголосили, що це, ймовірно, "Калібри", тому треба перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

17:29 У моніторинговому телеграм-каналі Monitor повідомили, що цілі рухаються у напрямку Черкаської області. Попередньо це ракети типу "Калібр" з Чорного моря.

17:19 Повітряну тривогу оголосили у Запорізькій та Донецькій областях. Там також ракетна небезпека.

17:12 Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі, ймовірно крилаті ракети, у напрямку Кіровоградської області з Миколаївської.

17:06 Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України: Київська;

Житомирська;

Вінницька;

Черкаська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Херсонська;

Дніпропетровська;

Полтавська;

Сумська;

Чернігівська;

Луганська;

місто Київ;

АР Крим.

Повітряна тривога 23 серпня / Скриншот 24 Каналу

16:58 У Повітряних силах наголосили, що, ймовірно, окупанти пустили по Україні ракети типу "Калібр". Тому закликали негайно йти в укриття.

16:55 Повітряні сили оголосили тривогу у північних та південних областях. Також через ракетну небезпеку.