Наразі небезпека становить для Півночі та Півдня України.24 Канал закликає негайно прямувати в укриття, адже це може зберегти вам життя. Дивіться також Росіяни вдарили по дитсадку в Херсоні: деталі жахливої атаки Що відомо про повітряну тривогу 18:08 В областях пролунали –відбої повітряної тривоги. 17:39 Відбої тривог пролунали у Миколаївській та Херсонській областях. 17:38 У Київській міській військовій адміністрації повідомили про рух російських ракетз півдня в північному напрямку. Там наголосили, що це, ймовірно, "Калібри", тому треба перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. 17:29 У моніторинговому телеграм-каналі Monitor повідомили, що цілі рухаються у напрямку Черкаської області. Попередньо це ракети типу "Калібр" з Чорного моря. 17:19 Повітряну тривогу оголосили у Запорізькій та Донецькій областях. Там також ракетна небезпека. 17:12 Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі, ймовірно крилаті ракети, у напрямку Кіровоградської області з Миколаївської. 17:06 Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України: Київська; Житомирська; Вінницька; Черкаська; Кіровоградська; Миколаївська; Херсонська; Дніпропетровська; Полтавська; Сумська; Чернігівська; Луганська; місто Київ; АР Крим. Повітряна тривога 23 серпня / Скриншот 24 Каналу 16:58 У Повітряних силах наголосили, що, ймовірно, окупанти пустили по Україні ракети типу "Калібр". Тому закликали негайно йти в укриття. 16:55 Повітряні сили оголосили тривогу у північних та південних областях. Також через ракетну небезпеку. 16:50 У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для Херсонської та Миколаївської областей. Там закликали негайно прямувати в укриття. Правила поведінки під час тривоги, які варто пам'ятати Як тільки ви почули сигнал повітряної тривоги, треба негайно прямувати в укриття. Адже є небезпека не тільки прямого влучання, а й ударної хвилі, від якої часто страждають чи гинуть люди. Якщо в приміщенні немає укриття варто користуватися правилом "двох стін", а також перебувати подалі від вікна та дверей. В жодному разі не можна під час тривоги виходити на балкон. Однак якщо укриття немає поруч, то можна сховатися і в власному будинку. В такому випадку найкращими варіантами будуть ванна, туалет або коридор.