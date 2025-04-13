В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за баллистики
- Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистического удара из Курска.
- Взрывы уже прогремели в Сумах после предупреждения Воздушных сил об угрозе.
Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили утром 13 апреля. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Где угроза баллистического удара
В 10:13 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Курска. Затем уточнили о скоростной цели в воздушном пространстве Сумской области. Поэтому в ряде областей и Киеве объявили воздушную тревогу.
Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги,
– говорится в сообщении КМВА.
Заметим, что после предупреждения Воздушных сил взрывы уже прогремели в Сумах.
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В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
К слову, ночью во многих регионах также объявляли воздушную тревогу, однако из-за угрозы ударов ударными беспилотниками. Опасность объявляли в Киевской и ряде других областей.