В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за баллистики

Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили утром 13 апреля. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Где угроза баллистического удара

В 10:13 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Курска. Затем уточнили о скоростной цели в воздушном пространстве Сумской области. Поэтому в ряде областей и Киеве объявили воздушную тревогу.

Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги,

– говорится в сообщении КМВА.

Заметим, что после предупреждения Воздушных сил взрывы уже прогремели в Сумах.

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В каких областях объявлена ​​воздушная тревога: смотрите на карте

К слову, ночью во многих регионах также объявляли воздушную тревогу, однако из-за угрозы ударов ударными беспилотниками. Опасность объявляли в Киевской и ряде других областей.