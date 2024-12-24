В Киеве и ряде областей была воздушная тревога: враг атаковал баллистикой
В Киеве и ряде областей 24 декабря объявляли воздушную тревогу. Причиной тому стала угроза применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Отбой угрозы применения врагом баллистического вооружения. Сейчас в Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях сохраняется тревога, ведь враг атакует дронами. Александр Вилкул, председатель Совета обороны Кривого Рога, сообщил, что город оказался под ракетным ударом. В Кривом Роге прогремели взрывы. Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Кривого Рога. Тревога охватила Киев и Север страны. В Воздушных вилах предупредили, что существует угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога. На Юге, а также в Кировоградской области объявили воздушную тревогу.
Отбой угрозы применения врагом баллистического вооружения. Сейчас в Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях сохраняется тревога, ведь враг атакует дронами.
Александр Вилкул, председатель Совета обороны Кривого Рога, сообщил, что город оказался под ракетным ударом.
В Кривом Роге прогремели взрывы.
Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Кривого Рога.
Тревога охватила Киев и Север страны.
В Воздушных вилах предупредили, что существует угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.
На Юге, а также в Кировоградской области объявили воздушную тревогу.