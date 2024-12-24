В Киеве и ряде областей была воздушная тревога: враг атаковал баллистикой

24 декабря 2024, 15:38
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Автор: Анжелика Байбак

В Киеве и ряде областей 24 декабря объявляли воздушную тревогу. Причиной тому стала угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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16:11, 24 декабря

Отбой угрозы применения врагом баллистического вооружения. Сейчас в Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях сохраняется тревога, ведь враг атакует дронами.

15:49, 24 декабря

Александр Вилкул, председатель Совета обороны Кривого Рога, сообщил, что город оказался под ракетным ударом.

15:41, 24 декабря

Актуальная карта воздушной тревоги


Карта воздушной тревоги / Скриншот

15:39, 24 декабря

В Кривом Роге прогремели взрывы.

15:37, 24 декабря

Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Кривого Рога.

15:36, 24 декабря

Тревога охватила Киев и Север страны.

15:35, 24 декабря

В Воздушных вилах предупредили, что существует угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.

15:34, 24 декабря

На Юге, а также в Кировоградской области объявили воздушную тревогу.