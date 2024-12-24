В Киеве и ряде областей была воздушная тревога: враг атаковал баллистикой

В Киеве и ряде областей 24 декабря объявляли воздушную тревогу. Причиной тому стала угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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