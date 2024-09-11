В Киеве и ряде областей объявляли тревогу: была угроза баллистики

Россия продолжает ежедневно терроризировать мирные города Украины. Вечером 11 сентября в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу.

В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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