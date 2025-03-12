Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами": для каких регионов есть угроза

Россия снова выпустила по Украине "Шахеды" вечером 12 марта. Из-за этого в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Для каких регионов есть опасность