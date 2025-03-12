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24 Канал Главные новости Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами": для каких регионов есть угроза
12 марта, 19:22
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Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами": для каких регионов есть угроза

Ярослав Погончук

Россия снова выпустила по Украине "Шахеды" вечером 12 марта. Из-за этого в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Для каких регионов есть опасность

20:07, 12 марта

Вражеские БпЛА в направлении Полтавы с юго-востока.

19:58, 12 марта

Вражеские БпЛА на юго-востоке и северо-востоке Днепропетровщины, курс – северный.

Вражеские БпЛА на юго-востоке Запорожской области, курс – северный.

19:43, 12 марта

Отбой угрозы применения баллистического вооружения!

19:27, 12 марта

Также для Полтавской и Харьковской области добавилась угроза применения врагом ударных БпЛА.

19:20, 12 марта

Около 19:20 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.