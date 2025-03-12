Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами": для каких регионов есть угроза
Россия снова выпустила по Украине "Шахеды" вечером 12 марта. Из-за этого в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Для каких регионов есть опасность
Вражеские БпЛА в направлении Полтавы с юго-востока. Вражеские БпЛА на юго-востоке и северо-востоке Днепропетровщины, курс – северный. Вражеские БпЛА на юго-востоке Запорожской области, курс – северный. Отбой угрозы применения баллистического вооружения! Также для Полтавской и Харьковской области добавилась угроза применения врагом ударных БпЛА. Около 19:20 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.
Вражеские БпЛА в направлении Полтавы с юго-востока.
Вражеские БпЛА на юго-востоке и северо-востоке Днепропетровщины, курс – северный.
Вражеские БпЛА на юго-востоке Запорожской области, курс – северный.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения!
Также для Полтавской и Харьковской области добавилась угроза применения врагом ударных БпЛА.
Около 19:20 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.