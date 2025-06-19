В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: какая была причина

Утром в четверг, 19 июня, в Киеве и ряде других областей была объявлена ​​воздушная тревога. Причиной тому стала угроза баллистики.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Воздушная тревога в Украине

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Утром 19 июня в ряде областей распространилась воздушная тревога. В частности, сигналы тревоги начали раздаваться в Днепропетровской, Полтавской, Киевской и ряде других регионов.

Тогда же в Воздушных силах предупредили об опасности. Так, там информировали об угрозе применения врагом баллистики. Тревога дошла до Киева.

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!

– указали там.

Отметим, что в Воздушных силах буквально через минуту сообщили о скоростной цели на Сумской области.

По состоянию на 9:17 отбой тревоги еще не объявляли. Через 10 минут сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает украинцев находиться в укрытиях гражданской защиты.