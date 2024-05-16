В Киеве и ряде областей раздавалась сирена: в чем причина

Для восточных и центральных областей, а также для столицы, объявляли воздушную тревогу. Военные объяснили, с чем связано предупреждение об опасности.

Утром в Киеве, Полтаве, Запорожье, Сумах, Днепре и ряде других городов раздалась сирена. Воздушные силы заявили об угрозе ракетного удара.

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Возможна атака баллистикой

В 08:16 Воздушные силы предупредили о возможности применения оккупантами баллистического вооружения с востока. Тревогу объявили для Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областей.

В 8:20 стало известно о движении ракеты с востока в направлении Полтавщины.

В 8:49 дали отбои по областям.

Напомним, что вчера утром и днем ​​оккупанты нанесли удары по Николаеву и Днепру. В результате этих атак погибшие и пострадавшие.

Так, в Николаеве после оглашения тревоги, связанной с баллистической угрозой, раздались взрывы. Местные власти сообщили о двух прилетах в городе. Шесть человек получили травмы. Их состояние – средней тяжести.

В результате удара возник пожар на территории СТО в одном из районов города. Пламя также охватило здание и припаркованные рядом автомобили на площади в 400 квадратных метров.

Тем временем россияне запустили ракету по Днепру. Силам ПВО удалось сбить вражескую цель, но, к сожалению, не обошлось без жертв. Обломки ракеты повредили инфраструктуру. Два человека погибли. Также ранены.

По данным воздушного командования "Восток", оккупанты применили ракету Х-59/69.

Очень неспокойно было и в Харькове и области. Город несколько раз в сутки оказывался под массированным обстрелом.

По сообщению местных властей, в результате вечерних ракетных обстрелов повреждена 5-этажка здание, 8 автомобилей, многие окна выбиты. Ранены 2 человека – 20 и 40 лет. Ночью атаки подверглись также поселок Богуславка, город Чугуев, поселок Графский. Там пострадали четыре женщины.

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