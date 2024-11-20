В Киеве и ряде областей звучала тревога: что было известно об угрозе

В Киеве и ряде областей Украины 20 ноября прозвучала воздушная тревога. Причиной стала угроза баллистики в этих регионах.

Сирены раздавались в северных областях. 24 Канал призывает граждан не игнорировать тревогу и направляться в укрытие.

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Что известно о воздушной тревоге

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