В Киеве и ряде областей звучала тревога: что было известно об угрозе
В Киеве и ряде областей Украины 20 ноября прозвучала воздушная тревога. Причиной стала угроза баллистики в этих регионах.
Сирены раздавались в северных областях. 24 Канал призывает граждан не игнорировать тревогу и направляться в укрытие.
К теме Удар по домам в Одессе: количество погибших и раненых возросло
Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Воздушные силы сообщили об отбое угрозы по областям. Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте Черниговская, Сумская, Полтавская области – ракетная опасность! Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская области – ракетная опасность!
Воздушные силы сообщили об отбое угрозы по областям.
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Черниговская, Сумская, Полтавская области – ракетная опасность!
Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская области – ракетная опасность!