Укр Рус
24 Канал Главные новости В Киеве и ряде областей тревога: есть угроза вражеской баллистики
14 апреля, 20:59
3

В Киеве и ряде областей тревога: есть угроза вражеской баллистики

Владислав Кравцов

В Киеве и ряде областей вечером 14 апреля прозвучала воздушная тревога. Причиной стала угроза пусков баллистики со стороны врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Более 10 автомобилей выгорели полностью: каковы последствия российского удара дроном по Сумах

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

21:58, 14 апреля

Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока в областях, где объявлена воздушная тревога!

21:09, 14 апреля

Приход баллистического вооружения врага в пределах города Сумы,
– написали в Воздушных силах.

21:06, 14 апреля

По данным мониторов, в Сумах, предварительно, применили 1 баллистическую ракету типа "Искандер-М". Угроза баллистики продолжается.

21:04, 14 апреля

Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте

21:01, 14 апреля

В Сумах прогремел взрыв, пишет Суспильное.