В Киеве и ряде областей тревога: есть угроза вражеской баллистики

В Киеве и ряде областей вечером 14 апреля прозвучала воздушная тревога. Причиной стала угроза пусков баллистики со стороны врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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