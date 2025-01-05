В Киеве и ряде областей была тревога: где звучала угроза

Россияне не прекращают террор украинских городов и сел. Утром 5 января в ряде областей объявили тревогу.

Так, причиной сирен является угроза применения ударных БпЛА и баллистики, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать тревогу и направляться в укрытие.

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В части областей Украины воет тревога