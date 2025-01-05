В Киеве и ряде областей была тревога: где звучала угроза

5 января 2025, 12:06
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Автор: Дмитрий Усик

Россияне не прекращают террор украинских городов и сел. Утром 5 января в ряде областей объявили тревогу.

Так, причиной сирен является угроза применения ударных БпЛА и баллистики, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать тревогу и направляться в укрытие.

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В части областей Украины воет тревога

13:10, 05 января

Воздушные силы снова предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

13:03, 05 января

По областям распространяются отбои тревог.

12:31, 05 января

Скоростная цель на Сумщине!

12:21, 05 января

Киев – в укрытие!

UPD: сообщается, что ракета исчезла в области.

12:21, 05 января

Скоростная цель на юге Черниговщины, курс юго-западный!

12:13, 05 января

Где сейчас тревога: смотрите на карте

12:10, 05 января

Ракетная опасность для восточных областей!

12:03, 05 января

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!

11:40, 05 января

БпЛА в северо-восточной части Киевщины, курс западный.
Разведывательный БпЛА севернее Кривого Рога.