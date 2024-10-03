В Киеве и ряде областей была тревога: предупреждали об угрозе баллистики

В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу. Россия снова атакует наше государство с воздуха.

Днем 3 октября в Киеве и нескольких областях прозвучали сирены. 24 Канал следит за ситуацией.

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