В Киеве и ряде областей была тревога: предупреждали об угрозе баллистики
В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу. Россия снова атакует наше государство с воздуха.
Днем 3 октября в Киеве и нескольких областях прозвучали сирены. 24 Канал следит за ситуацией.
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В Воздушных силах объявили отбой тревоги из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. В то же время российская армия продолжает атаковать дронами-камикадзе. Отбой объявили в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. В Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Для области угроза сохраняется. Позже Воздушные силы проинформировали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога. Там призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.
В Киеве отбой
Угроза баллистики
В Киеве тревога
В Воздушных силах объявили отбой тревоги из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. В то же время российская армия продолжает атаковать дронами-камикадзе.
Отбой объявили в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Для области угроза сохраняется.
Позже Воздушные силы проинформировали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
Там призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.