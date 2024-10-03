В Киеве и ряде областей была тревога: предупреждали об угрозе баллистики

3 октября 2024, 11:33
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Автор: Виктория Кульженко

В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу. Россия снова атакует наше государство с воздуха.

Днем 3 октября в Киеве и нескольких областях прозвучали сирены. 24 Канал следит за ситуацией.

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12:08, 03 октября

В Воздушных силах объявили отбой тревоги из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. В то же время российская армия продолжает атаковать дронами-камикадзе.

12:02, 03 октября

Отбой объявили в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

11:49, 03 октября

В Киеве отбой

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Для области угроза сохраняется.

11:36, 03 октября

Угроза баллистики

Позже Воздушные силы проинформировали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

Там призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

11:36, 03 октября

В Киеве тревога

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.