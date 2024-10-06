В Киеве и ряде областей была тревога: существовала угроза пуска крылатых ракет

6 октября 2024, 22:09
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Автор: Владислав Кравцов

В Киеве и ряде областей Украины вечером 6 октября прозвучала тревога. Это произошло из-за пусков врагом крылатой ракеты.

Угроза была в первую очередь для жителей северо-восточных областей. 24 Канал призвал жителей в регионах, где объявлена тревога, оставаться в укрытиях гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

22:14, 06 октября

Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности для Киевской области. В то же время атака "Шахедами" по регионам продолжается до сих пор.

22:12, 06 октября

В Киеве отбой воздушной тревоги.

22:11, 06 октября

Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте

22:09, 06 октября

Мониторинговые телеграм-каналы писали, что крылатая ракета, предварительно типа Х-59/69, прекратила свое существование в пределах Прилуцкого района. Ракетная опасность продолжается до отбоя.

22:06, 06 октября

Крылатая ракета через Черниговскую область в направлении Киевской.

22:03, 06 октября

В Киеве объявили воздушную тревогу.