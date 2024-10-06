В Киеве и ряде областей была тревога: существовала угроза пуска крылатых ракет

В Киеве и ряде областей Украины вечером 6 октября прозвучала тревога. Это произошло из-за пусков врагом крылатой ракеты.

Угроза была в первую очередь для жителей северо-восточных областей. 24 Канал призвал жителей в регионах, где объявлена тревога, оставаться в укрытиях гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

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