В Киеве и ряде областей была тревога: существовала угроза пуска крылатых ракет
В Киеве и ряде областей Украины вечером 6 октября прозвучала тревога. Это произошло из-за пусков врагом крылатой ракеты.
Угроза была в первую очередь для жителей северо-восточных областей. 24 Канал призвал жителей в регионах, где объявлена тревога, оставаться в укрытиях гражданской защиты.
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Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности для Киевской области. В то же время атака "Шахедами" по регионам продолжается до сих пор. В Киеве отбой воздушной тревоги. Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте Мониторинговые телеграм-каналы писали, что крылатая ракета, предварительно типа Х-59/69, прекратила свое существование в пределах Прилуцкого района. Ракетная опасность продолжается до отбоя. Крылатая ракета через Черниговскую область в направлении Киевской. В Киеве объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности для Киевской области. В то же время атака "Шахедами" по регионам продолжается до сих пор.
В Киеве отбой воздушной тревоги.
Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте
Мониторинговые телеграм-каналы писали, что крылатая ракета, предварительно типа Х-59/69, прекратила свое существование в пределах Прилуцкого района. Ракетная опасность продолжается до отбоя.
Крылатая ракета через Черниговскую область в направлении Киевской.
В Киеве объявили воздушную тревогу.