В ряде областей – тревога: есть угроза вражеской баллистики
В Киеве и ряде областей вечером 10 июля объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики со стороны России.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте
Отбой в остальных областях. Угроза остается для Сумской, Донецкой и части Днепропетровской областей. Отбой тревоги в Киеве и Киевской области. Группа ударных БпЛА – курсом на Сумы! Угроза применения баллистического вооружения с востока!
Отбой в остальных областях. Угроза остается для Сумской, Донецкой и части Днепропетровской областей.
Отбой тревоги в Киеве и Киевской области.
Группа ударных БпЛА – курсом на Сумы!
Угроза применения баллистического вооружения с востока!