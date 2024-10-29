В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу, в Сумах взрывы: какая была угроза

В Киеве и ряде областей Украины вечером 29 октября прозвучала воздушная тревога. Причиной была вероятная угроза баллистики со стороны врага.

В общем тревога распространялась на северо-восточные области. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, немедленно направляться в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

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