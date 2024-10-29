В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу, в Сумах взрывы: какая была угроза
В Киеве и ряде областей Украины вечером 29 октября прозвучала воздушная тревога. Причиной была вероятная угроза баллистики со стороны врага.
В общем тревога распространялась на северо-восточные области. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, немедленно направляться в укрытие гражданской защиты.
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Что известно о воздушной тревоге
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– сообщили в Воздушных силах.
– написал начальник КГВА Сергей Попко.
– написали Воздушные силы.
В Киеве и ряде областей объявили отбой воздушной тревоги.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения,
В Сумах был слышен звук взрыва, пишет Суспильне.
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!
В Сумах был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспильного. В городе и области объявлена воздушная тревога.