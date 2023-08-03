В Киеве и ряде областей – воздушная тревога: кружат "Шахеды", работает ПВО
3 августа 2023, 01:08Читати новину українською
Российские военные продолжают терроризировать украинцев. После полуночи воздушную тревогу объявили в ряде регионов, в том числе в столице – Киеве.
Сначала воздушная тревога около полуночи звучала в Черниговской области, а также Славутичи Киевской области. А уже через час сирены предупреждали об угрозе с неба уже жителей Киева.
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Атака "Шахедами" 3 августа: что известно
"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – отметил он.01:12 Мониторинговый канал Monitor предупредил, что на данную минуту угроза "Шахедов" сохраняется в Черниговской, Киевской и Сумской областях.01:06 Жителей Киева предупредили об угрозе "Шахедов", а через минуту – в Полтавской и Черкасской областях.01:01 Стало известно о воздушной тревоге в Сумской области.00:50 Сирены слышали уже в Киевской области, предупреждая об угрозе атаки дронами-камикадзе.23:23 Воздушная тревога была объявлена в Черниговской области и в городе Славутич.
Следует заметить, что в ночь на 2 августа враг запустил несколько десятков "Шахедов". Причем залетали в Украину они сразу с трех направлений. Как правило, говорится об одном или двух.Внимание! Во время воздушной тревоги призываем оставаться в укрытиях. Если же нет такой возможности, то хотя бы соблюдайте правила двух стен и ни в коем случае не стойте у окон. Помните, что обломки сбитых "Шахедов" так же опасны.
Силы ПВО сбили 23 "Шахеда"
- Известно, что дроны-камикадзе запускали из Курска, Приморско-Ахтарска, а также Чауды (Крым). В вечернем обращении Владимир Зеленский отметил, что оккупанты били по Украине сразу 37 "Шахедами".
- Силы и средства ПВО уничтожили 23 ударных БПЛА. Большинство из них удалось уничтожить над Киевской и Одесской областями.
- Следует понимать, что без попадания не обошлось. Часть "Шахедов" попала в портовую инфраструктуру Одесщины.
- Впоследствии стало известно, что изрядно пострадал Измаил. По имеющейся информации, там захватчики уничтожили около 40 тысяч тонн зерна.