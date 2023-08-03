В Киеве и ряде областей – воздушная тревога: кружат "Шахеды", работает ПВО

Российские военные продолжают терроризировать украинцев. После полуночи воздушную тревогу объявили в ряде регионов, в том числе в столице – Киеве.

Сначала воздушная тревога около полуночи звучала в Черниговской области, а также Славутичи Киевской области. А уже через час сирены предупреждали об угрозе с неба уже жителей Киева.

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Атака "Шахедами" 3 августа: что известно

Воздушная тревога была объявлена также в Херсонской области.Воздушная тревога была объявлена в Запорожской, Донецкой, а через несколько минут – Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях.Глава КГВА Сергей Попко обратился к жителям области."Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – отметил он.Мониторинговый канал Monitor предупредил, что на данную минуту угроза "Шахедов" сохраняется в Черниговской, Киевской и Сумской областях.Жителей Киева предупредили об угрозе "Шахедов", а через минуту – в Полтавской и Черкасской областях.Стало известно о воздушной тревоге в Сумской области.Сирены слышали уже в Киевской области, предупреждая об угрозе атаки дронами-камикадзе.Воздушная тревога была объявлена в Черниговской области и в городе Славутич.

Следует заметить, что в ночь на 2 августа враг запустил несколько десятков "Шахедов". Причем залетали в Украину они сразу с трех направлений. Как правило, говорится об одном или двух.

Силы ПВО сбили 23 "Шахеда"

Известно, что дроны-камикадзе запускали из Курска, Приморско-Ахтарска, а также Чауды (Крым). В вечернем обращении Владимир Зеленский отметил, что оккупанты били по Украине сразу 37 "Шахедами".

Силы и средства ПВО уничтожили 23 ударных БПЛА. Большинство из них удалось уничтожить над Киевской и Одесской областями.

Большинство из них удалось уничтожить над Киевской и Одесской областями. Следует понимать, что без попадания не обошлось. Часть "Шахедов" попала в портовую инфраструктуру Одесщины.

Впоследствии стало известно, что изрядно пострадал Измаил. По имеющейся информации, там захватчики уничтожили около 40 тысяч тонн зерна.

Во время воздушной тревоги призываем оставаться в укрытиях. Если же нет такой возможности, то хотя бы соблюдайте правила двух стен и ни в коем случае не стойте у окон. Помните, что обломки сбитых "Шахедов" так же опасны.