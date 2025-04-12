В Киеве и ряде областей - воздушная тревога: объявлена ракетная опасность

В части областей Украины днем 12 апреля объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала ракетная опасность.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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