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24 Канал Главные новости В Киеве и ряде областей - воздушная тревога: объявлена ракетная опасность
12 апреля, 11:52
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В Киеве и ряде областей - воздушная тревога: объявлена ракетная опасность

Ирина Марцияш

В части областей Украины днем 12 апреля объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала ракетная опасность.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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11:58, 12 апреля

Где сейчас воздушная тревога

В ряде регионов Украины угроза атаки врага.

11:49, 12 апреля

Мониторинговые каналы информируют об угрозе баллистики с Востока.

"Вероятный запуск баллистических ракет систем Искандер/С-300/С-400", – пишут там.

11:48, 12 апреля

Киевская область – ракетная опасность! Угроза баллистики!

11:39, 12 апреля

Черниговская область – ракетная опасность! Угроза баллистики!