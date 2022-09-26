В Киеве и ряде областей – воздушная тревога: в Никополе и Харьковской области раздаются взрывы

В большинстве областей Украины в обед 26 сентября объявлена воздушная тревога. Ради собственной безопасности следует пройти в укрытие.

Воздушная тревога объявлена в основном в центральных и восточных областях Украины, пишет 24 Канал. Всего сирена раздается в десяти областях.

Кстати Россия готовит массированные кибератаки на критическую инфраструктуру Украины, в частности энергообъекты.

В каких областях объявлена воздушная тревога

Житомирская область

Винницкая область

Киевская область

Черкасская область

Черниговская область

Кировоградская область

Полтавская область

Днепропетровская область

Харьковская область

Запорожская область

При этом воздушная тревога объявлена в Луганской области. Ее объявили еще 4 апреля и с тех пор она до сих пор не прекращалась.

Во время воздушной тревоги есть возможность запуска ракет стратегической авиацией в режиме радиомолчания.

Взрывы во время тревоги

В ходе воздушной тревоги сообщают о взрывах в Харьковской области. Также информация о взрывах поступила из Никополя.

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко призвал людей покинуть прибрежные территории.

Российские обстрелы 26 сентября

Оккупанты продолжили обстреливать украинские города 26 сентября. В частности, захватчики обстреляли Запорожье, Николаев и Днепропетровщину.

Россияне ночью нанесли ракетный удар по Запорожью и по поселку в Запорожском районе. Также россияне всю ночь обстреливали Никопольщину тяжелой артиллерией и из РСЗО.

Враг снова атаковал Одесскую область дронами-камикадзе. Два дрона врага попали в объект военной инфраструктуры, в результате чего произошла детонация боеприпасов. По предварительной информации, никто не пострадал.

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Во время воздушной тревоги следует пройти в укрытие и находиться там, пока не будет объявлено об отбое. Не распространяйте адреса прилетов и не публикуйте в соцсетях фото/видео с последствиями вражеских обстрелов. Так вы помогаете врагу корректировать огонь.