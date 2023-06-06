По всей Украине – тревога: есть угроза атаки дронами и ракетами, работает ПВО

После полуночи в Киеве и ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Жителей призываем перейти к укрытиям, ведь враг может нанести ракетный удар с Каспийского моря.

Заметим, что сначала сирены взвыли в Киевской области, а потом уже в самой столице. Кроме возможного ракетного удара, сообщают также и о потенциальной атаке дронами.

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Что известно о воздушной тревоге

карта воздушных тревог продолжила "краснеть". Сирены звучали уже по всей территории Украины.СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области, а через минуту – на Днепропетровщине.в Monitor отметили, что предварительно российские ракеты заходят в воздушное пространство Украины.сирены воют в Житомирской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях.о воздушной тревоге предупреждали также жителей Донецкой, Сумской и Одесской областей.сирены начали выть в Харьковской, а через минуту – в Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях.в КМВА сообщили, что в области, на подступах к столице, работает ПВО. Жителей призывают находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.сирены взвыли в Киеве, а через несколько минут – Черниговской области.мониторинговый канал Monitor сообщил, что предварительно зафиксированы пуски ракет Х-101/Х-555 с Ту-95МС из Каспийского моря. Это означает, что вскоре сирены будут выть по всей территории Украины.мониторинговые каналы сообщили о том, что в Киевской области прогремели взрывы.воздушную тревогу объявили жителям Киевской области.

Беспокойным был поздний вечер для жителей Харькова. Враг атаковал его, вероятно, ракетами типа С-300 из Белгородской области.

В Харькове прилеты в двух районах