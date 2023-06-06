По всей Украине – тревога: есть угроза атаки дронами и ракетами, работает ПВО

6 июня 2023, 00:57
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После полуночи в Киеве и ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Жителей призываем перейти к укрытиям, ведь враг может нанести ракетный удар с Каспийского моря.

Заметим, что сначала сирены взвыли в Киевской области, а потом уже в самой столице. Кроме возможного ракетного удара, сообщают также и о потенциальной атаке дронами.

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Что известно о воздушной тревоге

 
02:33 карта воздушных тревог продолжила "краснеть". Сирены звучали уже по всей территории Украины.02:31 СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области, а через минуту – на Днепропетровщине.02:15 в Monitor отметили, что предварительно российские ракеты заходят в воздушное пространство Украины.02:05 сирены воют в Житомирской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях.01:35 о воздушной тревоге предупреждали также жителей Донецкой, Сумской и Одесской областей.01:32 сирены начали выть в Харьковской, а через минуту – в Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях.01:01 в КМВА сообщили, что в области, на подступах к столице, работает ПВО. Жителей призывают находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.00:54 сирены взвыли в Киеве, а через несколько минут – Черниговской области.00:53 мониторинговый канал Monitor сообщил, что предварительно зафиксированы пуски ракет Х-101/Х-555 с Ту-95МС из Каспийского моря. Это означает, что вскоре сирены будут выть по всей территории Украины.00:47 мониторинговые каналы сообщили о том, что в Киевской области прогремели взрывы.00:35 воздушную тревогу объявили жителям Киевской области.

Беспокойным был поздний вечер для жителей Харькова. Враг атаковал его, вероятно, ракетами типа С-300 из Белгородской области.

В Харькове прилеты в двух районах

  • Так, в 23:25 в Харьковской области прозвучала воздушная тревога. Через минуту мониторинговый канал Monitor сообщил о пусках ракет С-300 с Белгородщины. Заметим, что данные о типе ракет предварительны и требуют подтверждения.
  • Уже в 23:28 стало известно, что в Харьковской области и Харькове звучали взрывы. В полиции региона призвали сообщать о попадании, разрушении и ранении. Для этого следует звонить по номеру 102.
  • Позже городской голова Игорь Терехов добавил, что "Харьков под ракетным ударом". Он отметил, что в городе слышали по меньшей мере несколько взрывов.
  • А уже в 23:59 глава ОВА Олег Синегубов добавил новые детали. Он отметил, что попадание было зафиксировано в Слободском и Шевченковском районах. Что касается пострадавших, то информация не поступала в тот момент.

 
Автор: Назарій Лазур