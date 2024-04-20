В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: была угроза баллистики

В нескольких областей Украины объявили о ракетной опасности. В Херсоне раздался мощный взрыв.

Приблизительно в 10 утра Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического вооружения. Для каких регионов существует опасность, читайте дальше.

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Снова баллистика

Постепенно тревога распространялась по областям с юга на север. Она также уже охватила Киевскую, Винницкую и Черкасскую области.

Где звучит тревога / Фото alerts.in.ua

Между тем мониторинговые каналы объясняют, что оккупанты могли осуществить пуски баллистических ракет из Крыма.

Во время воздушной тревоги в Херсоне прогремел мощный взрыв. Это произошло примерно в 10:32.

"Будьте осторожны! Перейдите к более безопасным местам!", – призвал председатель Херсонской ГВА Роман Мрочко.

В 11:12 начали давать отбои тревоги.

Оккупанты били ракетами по Украине

20 апреля утром в нескольких городах раздавались взрывы. Так, около 5 утра взрывы прогремели в Запорожье. Впоследствии городские власти сообщили, что враг атаковал объект промышленной инфраструктуры.

Также примерно в это время было громко на Днепропетровщине. Там в Новомосковском районе военные работали по вражеской ракете. Как следствие, ракету Х-59 сбили. Правда, из-за падения ее обломков произошел пожар в заброшенной хозяйственной постройке. Кроме того, повреждения получили частный дом и два автомобиля. К счастью, пострадавших среди людей нет.

Неспокойно было и в Одесской области. Там утром дважды объявляли тревогу. Сначала ПВО работала по управляемым авиационным ракетам – две такие цели сбиты над Черным морем.

А потом по Одессе прилетела баллистика и попала в объект инфраструктуры.

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