В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: была угроза баллистики
В нескольких областей Украины объявили о ракетной опасности. В Херсоне раздался мощный взрыв.
Приблизительно в 10 утра Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического вооружения. Для каких регионов существует опасность, читайте дальше.
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Снова баллистика
Постепенно тревога распространялась по областям с юга на север. Она также уже охватила Киевскую, Винницкую и Черкасскую области.
Где звучит тревога / Фото alerts.in.ua
Между тем мониторинговые каналы объясняют, что оккупанты могли осуществить пуски баллистических ракет из Крыма.
Во время воздушной тревоги в Херсоне прогремел мощный взрыв. Это произошло примерно в 10:32.
"Будьте осторожны! Перейдите к более безопасным местам!", – призвал председатель Херсонской ГВА Роман Мрочко.
В 11:12 начали давать отбои тревоги.
Оккупанты били ракетами по Украине
20 апреля утром в нескольких городах раздавались взрывы. Так, около 5 утра взрывы прогремели в Запорожье. Впоследствии городские власти сообщили, что враг атаковал объект промышленной инфраструктуры.
Также примерно в это время было громко на Днепропетровщине. Там в Новомосковском районе военные работали по вражеской ракете. Как следствие, ракету Х-59 сбили. Правда, из-за падения ее обломков произошел пожар в заброшенной хозяйственной постройке. Кроме того, повреждения получили частный дом и два автомобиля. К счастью, пострадавших среди людей нет.
Неспокойно было и в Одесской области. Там утром дважды объявляли тревогу. Сначала ПВО работала по управляемым авиационным ракетам – две такие цели сбиты над Черным морем.
А потом по Одессе прилетела баллистика и попала в объект инфраструктуры.
Россия ударила по Днепру и области: что известно
- Ночью 19 апреля оккупанты массированно атаковали Днепропетровщину. В областном центре произошло попадание в многоэтажку. В результате этого удара погибли три человека. Еще 24 человека получили ранения.
- Целую семью враг убил в Синельниково. Там ракеты разрушили несколько частных домов и унесли жизни мамы, бабушки и двоих детей – 14 и 8 лет. Еще один 6-летний мальчик выжил. Ребенок остался сиротой.
- В ту ночь противник запустил 14 "Шахедов" и 22 ракеты разного типа. Силам обороны удалось впервые сбить 2 крылатые ракеты Х-22, выпущенные из Ту-22М3.