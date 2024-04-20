Приблизно о 10 ранку Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння. Для яких регіонів існує небезпека, читайте далі.

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Знову балістика

Поступово тривога ширилася областями із півдня на північ. Наразі вона також вже охопила Київську, Вінницьку та Черкаську області.

Тим часом монітрингові канали пояснюють, що окупанти могли здійснити пуски балістичних ракет з Криму.

Під час повітряної тривоги у Херсоні пролунав потужний вибух. Це сталося приблизно о 10:32.

"Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!", – закликав голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Де лунає повітряна тривога / Фото alerts.in.ua

Окупанти били ракетами по Україні: що відомо

20 квітня вранці у кількох містах лунали вибухи. Так, біля 5 ранку вибухи прогриміли у Запоріжжі. Згодом міська влада повідомила, що ворог атакував об'єкт промислової інфраструктури.

Також приблизно у цей час гучно було на Дніпропетровщині. Там у Новомосковському районі військові працювали по ворожій ракеті. Як наслідок ракету Х-59 таки збили. Щоправда, через падіння її уламків сталася пожежа у господарчій споруді.