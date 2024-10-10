В Киеве и ряде областей – тревога: Воздушные силы предупреждают об опасности
Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили днем 10 октября. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также В Николаеве прогремели взрывы
Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога. Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма, Скоростная цель с временно оккупированного Крыма движется в северо-западном направлении.
– говорится в сообщении Воздушных сил.
Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма,
Скоростная цель с временно оккупированного Крыма движется в северо-западном направлении.