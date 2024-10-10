В Киеве и ряде областей – тревога: Воздушные силы предупреждают об опасности

Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили днем 10 октября. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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