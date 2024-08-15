В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: была угроза баллистики
Вечером 15 августа во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. Она была связана с угрозой атаки баллистическим вооружением.
Об этом предупреждали жителей Украины Воздушные силы ВСУ. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
Напомним, за сегодня это не первая воздушная тревога для жителей Киева и ряда других областей. Так, в столице и других регионах дважды с утра объявляли воздушную тревогу. Как сообщали в Воздушных силах, была угроза применения врагом баллистического вооружения.
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Отбой угрозы, По областям раздаются сирены, оповещающие об отбое воздушной тревоги. Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления, В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
– информируют в ПС.
– сообщили в Воздушных силах.
Отбой угрозы,
По областям раздаются сирены, оповещающие об отбое воздушной тревоги.
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления,
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.