В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: была угроза баллистики

Вечером 15 августа во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. Она была связана с угрозой атаки баллистическим вооружением.

Об этом предупреждали жителей Украины Воздушные силы ВСУ. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

Напомним, за сегодня это не первая воздушная тревога для жителей Киева и ряда других областей. Так, в столице и других регионах дважды с утра объявляли воздушную тревогу. Как сообщали в Воздушных силах, была угроза применения врагом баллистического вооружения.

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