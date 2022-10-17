В Киеве и ряде регионов – снова тревожные сирены: на Юге работала ПВО
17 октября 2022 , 22:45Читати новину українською
Источник:Ємапа
В Киеве и ряде областей вечером объявили воздушную тревогу. На Юге сообщили о работе противовоздушной обороны.
О звуках взрывов сообщили жители Очакова. На Одесщине и Николаеве работает ПВО. Жителей регионов, где раздаются сирены, просят перейти в укрытие.
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В каких областях объявлена тревога:
- Киеве и Киевской;
- Николаевской;
- Херсонской;
- Одесской;
- Луганской.
Карта воздушных тревог на 22:40 / Фото скриншот Ємапа
В Одесской области звуки взрывов – это работа ПВО. Отмечают, что прилетов ни в области, ни в городе нет.
Однако сигнала отбоя и официальных данных пока не было.
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