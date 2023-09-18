В Киеве и во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу

В обед 18 сентября во многих областях Украины, в частности, в столице, объявляли воздушную тревогу. Была угроза ракетных обстрелов.

В Воздушных силах объяснили, что воздушная тревога во многих городах была объявлена ​​из-за угрозы атаки баллистическим вооружением.

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В Киеве и многих городах объявляли тревогу

Воздушные силы объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.В Воздушных силах сообщили, что в областях, где объявлена ​​тревога, есть угроза применения баллистического вооружения.

14:55 Воздушную тревогу внезапно объявили в Киеве, после чего многие города левобережья Украины тоже услышали тревожный сигнал. Мониторинговые каналы сообщили об угрозе ракетных обстрелов.

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