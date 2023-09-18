В Киеве и во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу
18 сентября 2023, 14:59Читати новину українською
В обед 18 сентября во многих областях Украины, в частности, в столице, объявляли воздушную тревогу. Была угроза ракетных обстрелов.
В Воздушных силах объяснили, что воздушная тревога во многих городах была объявлена из-за угрозы атаки баллистическим вооружением.
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В Киеве и многих городах объявляли тревогу15:27 Воздушные силы объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.14:59 В Воздушных силах сообщили, что в областях, где объявлена тревога, есть угроза применения баллистического вооружения.
14:55 Воздушную тревогу внезапно объявили в Киеве, после чего многие города левобережья Украины тоже услышали тревожный сигнал. Мониторинговые каналы сообщили об угрозе ракетных обстрелов.
Ночью Россия атаковала Украину дронами и ракетами
- В ночь на 18 сентября Россия выпустила по Украине 24 дрона-камикадзе "Шахед" и 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
- Силы ПВО уничтожили и смогли сбить 18 ударных дронов.
- К сожалению, известно о попадании в рекреационную инфраструктуру Вилковской общины в Одесской области. Но обошлось без пострадавших.
- В Николаевской области тоже есть повреждения, но, к счастью, без пострадавших – обломки сбитого БпЛА повлекли возгорание двухэтажного здания, которое не эксплуатируется.
- В Хмельницкой области при сбитии ракет взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домах. Произошло падение обломков и 2 взрыва на территории производственного предприятия, также обломки повредили железнодорожный путь.