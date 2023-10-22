Погиб на месте: в Киеве на блокпосте авто сбило насмерть военного

Ночью 22 октября в Киеве автомобиль сбил насмерть военнослужащего, который нес службу на блокпосте. ДТП произошло во время комендантского часа.

Как рассказали в полиции, водитель автомобиля Honda на блокпосте совершил наезд на военного. От полученных травм потерпевший умер.

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Водитель Honda не справился с управлением

Авария произошла около 00:30 на блокпосте при въезде в столицу. Предварительно известно, что водитель, управляя автомобилем Honda, двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся.

В условиях тумана он впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение. После этого водитель Honda не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где совершил наезд на военнослужащего.

Погибшим оказался военный 1976 года рождения, которой нес службу на блокпосте. От полученных травм пострадавший умер на месте происшествия.

Водителя Honda задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Прибор Драгер показал, что на момент аварии водитель 1978 года рождения находился в трезвом состоянии.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение ПДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

В Киеве на блокпосте произошла стрельба

12 октября в Святошинском районе столицы произошла стрельба на блокпосте. Военные вынуждены были применить оружие, поскольку неизвестный мужчина отказался останавливать автомобиль по требованию.

Военный выстрелил из пистолета. В результате рикошета водитель получил незначительное ожоговое ранение. По данным СМИ, говорится о водителе микроавтобуса Peugeot.

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